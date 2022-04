La confusione nel momento in cui il quarto uomo ha alzato la lavagna degli 8 minuti di recupero e la lettura sbagliata in quattro potenziali ripartenze. Si chiama serenità e non l’abbiamo da tempo.

🤕Una partita del genere dopo tre giorni di cibo in ogni angolo della casa è stata a prova di stomaco. Se non è scoppiato oggi, noi tifosi del Napoli siamo bionici. Lo abbiamo di ferro.

🙄Di Bello mi ha ricordato il carrettino delle nocelle: Fischiava a seconda dei bimbi che piangevano per averle.

😑Primo tempo di calcio notevole. Zaniolo a prova di Juventus, versione Cuadrado, noi goal e gestione. Secondo tempo abbiamo accettato il pugilato e li le prendiamo da sempre.

😔 Esce Lobo si spegne la luce. La Roma fa la solita di quest’anno: Nelle difficoltà alza il carico di nervosismo, a limite della decenza. Magari Ciro al limite su tre una l’avrebbe messa nel ferro. Invece incredibilmente ci siamo abbassati lasciando praterie incredibili.

🥺 Zanoli sarà anche un buon giocatore in futuro ma senza GioGio andiamo in panico Mario Rui si arrangia…Fabian ha ordinato le ciabatte da un po …

💙 Lo scudetto lo hai perso prima di oggi e sicuramente per tutto ciò che abbiamo passato, sarebbe stato un miracolo. Oggi abbiamo temuto, oltremodo, una squadra che non aveva la minima qualità per toglierci due punti. Oggi l’abbiamo sbagliata più di quella con la Fiorentina.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤