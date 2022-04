CorSport: blitz mattutino di De Laurentiis a Castel Volturno

E’ arrivato di buon mattino, quando stava per cominciare la ripresa degli allenamenti. Il presidente inizia subito a far sentire la sua presenza

Il presidente De Laurentiis inizia subito a far sentire la sua presenza alla squadra. Dopo la decisione di trattenersi in città fino a sabato, quando è in programma la partita con il Sassuolo, il patron questa mattina è andato a Castel Volturno per seguire l’allenamento. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Visto che non c’è tempo da perdere, Aurelio De Laurentiis, praticamente di buon mattino, è spuntato a Castel Volturno: il Napoli è in crisi, la società non ha idee chiarissime sulle soluzioni – prima la decisione del ritiro, poi il dietrofront – ma almeno stamattina ha fatto sentire la sua presenza, lasciando che il presidente accogliesse i calciatori alla ripresa degli allenamenti. De Laurentiis, che ieri era a Ischia e in serata ha alloggiato nello stesso albergo che da luglio ospita Spalletti, stamattina è arrivato a Castel Volturno proprio mentre stava per cominciare la seduta di allenamento. E stasera cena di gruppo: niente ritiro, ma un calice per promettersi la Champions League”.