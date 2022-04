CorSera: Investcorp valuta il Milan 1 miliardo. A Elliott sono arrivate anche altre offerte

Elliott guadagnerebbe 400 milioni dalla vendita, avendone investiti 700. Interesse anche dagli americani Ricketts, in ballo per il Chelsea, e da un altro acquirente

Il Corriere della Sera scrive della notizia lanciata ieri dall’Equipe e confermata da diverse fonti, tra cui Reuters e Bloomberg, della trattativa in corso tra Elliott e il fondo Investcorp per la vendita del Milan. La valutazione del club è di 1 miliardo: se fosse vero, Elliott guadagnerebbe 400 milioni, visto che ne ha investiti 700.

“Ma anche così il Milan è un boccone appetibile e, secondo la Reuters, Investcorp ha avviato una trattativa in esclusiva con Elliott. Fosse confermata, gli sviluppi, in un senso o nell’altro, dovrebbero arrivare presto. Bloomberg invece ha quotato in 1,1 miliardi il prezzo del passaggio di proprietà: fosse questa la cifra, Elliott (subentrato nel 2018

quando il misterioso Yonghong Li non è stato in grado di pagare i debiti), guadagnerebbe circa 400 milioni dall’affare Milan, avendone investiti (al netto dei due bond emessi al cinese e poi rimborsati) circa 700”.