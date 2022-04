L’Equipe: Elliott vende il Milan, contatti con il fondo Investcorp

L’acquirente è fortemente interessato. Ha sede in Bahrain e detiene 40,4 miliardi di dollari di asset under management totali

Non solo gli intrecci col Lille, una società che pare essere controllata da Elliot. Secondo l’Equipe il fondo che detiene le quote del club rossonero sta preparando la cessione del Milan. C’è di più: un acquirente, seriamente interessato. Si tratta del fondo mediorientale Investcorp, con sede in Bahrain. Fondo da 40 miliardi di dollari nato nel 1982. Si tratta – riporta la Gazzetta – di un gestore globale di prodotti di investimento alternativi, specializzato in private equity, real estate, credito, strategie di rendimento assoluto, partecipazioni in Gp ed infrastrutture.