Cairo: «Col Giro possiamo aumentare il numero di turisti in Italia»

Queste le parole di Urbano Cairo

“Il Giro è uno straordinario strumento di promozione dell’Italia del mondo, parliamo di una manifestazione popolare che ha dimensioni incredibili. Lungo le strade del nostro Paese, tappa dopo tappa, si ritrovano 10-12 milioni di persone, l’entusiasmo è incredibile. Senza dimenticare che il Giro viene trasmesso in circa 200 paesi, arrivando a quasi 800 milioni di persone: è evidente che la promozione sia notevolissima. Sono convinto che andando avanti in questo percorso con Ministero del Turismo e Enit l’Italia possa arrivare molto oltre il quinto posto che occupa come numero di turisti, abbiamo tutto per essere i primi, con quello che il nostro territorio offre non ci ferma nessuno”