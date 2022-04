Cabrini: «Le calciatrici donne, a differenza dei maschi, fanno un sacco di domande, vogliono capire bene»

A La Stampa: «Essere un sex symbol non mi piaceva. Smisi di prendermela quando capii di non poter farci nulla».

La Stampa intervista Antonio Cabrini. Dal 2012 al 2017 è stato commissario tecnico della nazionale femminile. Mercoledì scorso la Figc ha aperto al professionismo del calcio femminile. Racconta cosa ha significato allenare le donne.

Cabrini è stato considerato per anni un sex symbol.

«Devo essere sincero? Non mi piaceva, e nemmeno lo condividevo. Quel luogo comune l’ho subito e ho finito per cavalcarlo solo quando mi sono reso conto che non sarei stato in grado di sconfiggerlo. Come diceva Giulio Cesare, “Se non puoi battere il tuo nemico, fattelo amico”».