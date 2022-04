Alcaraz: «Fin da piccolo mi hanno insegnato che le finali non vanno giocate, ma vinte»

«Se viene, bene, sennò, resti almeno con la sensazione che ci sei andato per questo. I limiti li stabilisci tu, non voglio mettere limiti a me stesso»

Carlos Alcaraz è entrato nella top-10 mondiale grazie alla vittoria al Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. Dopo il match, ha parlato alla stampa.

“Quello che mi hanno instillato da quando ero piccolo è che le finali non vanno giocate, ma vinte. Devi andare a prendertele. Se viene, bene, se no, resti con la sensazione che ci sei andato per fare questo”. “Impossibile chiudere meglio la settimana, con una grande finale da parte mia. Ho dimostrato che non ero così stanco. Dopo quasi 4 ore di semifinale, ho avuto poco tempo per recuperare e l’ho preso come un vantaggio per uscire in finale con le cose molto chiare, molto aggressivo. Ho migliorato tutto in finale rispetto alla semifinale”.

Ha spiegato cosa ha fatto nelle tre ore di riposo tra una partita e l’altra.

“Ho impiegato circa 15 minuti per lasciarmi andare e recuperare, ho bevuto un frullato, fatto la doccia, mangiato e fatto un pisolino di mezz’ora per essere il più pronto possibile per la finale”.

Carlos ha detto che non vuole porsi limiti.

“No, i limiti sono stabiliti da te e non voglio mettere limiti a me stesso, non voglio ancora toccare il soffitto. Voglio continuare a giocare a questo livello e, se lo ottengo, avrò molte opzioni per vincere i migliori giocatori, più partite e tornei. Quello che sto cercando è continuare a migliorare e divertirmi in pista”.