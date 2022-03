Un Genoa a trazione Blessin: anche le giovanili dovranno giocare come la prima squadra

Aggressività, intensità, pressing. Organizzazione difensiva, calcio “alla tedesca”. Quello che ha lodato anche Capello qualche sera fa a Sky Sport. Il calcio di Alexander Blessin, il mister X che ha trovato finalmente la vittoria (nell’ultima di campionato, contro il Torino) dopo sette pareggi consecutivi, in Liguria ha conquistato proprio tutti.

E ha conquistato tutti al punto che 777 Partners, il fondo Usa che detiene la proprietà del Genoa, avrebbe deciso di esportare il «modello Blessin» dentro e fuori il club. Lo comunica il Secolo XIX, che spiega che Konko, in primis, l’allenatore dell’under 17 rossoblù, da qualche giorno vive gli allenamenti al fianco dell’allenatore tedesco per comprendere al meglio le sue idee e poi riportarle tra le giovanili: al Genoa tutte le squadre, a partire proprio da quelle dei più giovani, dovranno giocare allo stesso modo della prima squadra. Non è finita qui, però: Spors, il ds, è così convinto di questa filosofia che crede che che debba essere riproposta negli altri club della cordata, Standard Liegi e Vasco Da Gama.