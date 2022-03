Spalletti tra le “bestie nere” di Pioli: contro di lui negli undici precedenti non ha mai vinto

La statistica di Sky. Il tecnico del Napoli tra i quattro allenatori che Pioli non è mai riuscito a battere. Insieme a lui Allegri, Guidolin e Ancelotti

Ben 11 precedenti tra Pioli e Spalletti, che hanno dato vita a diversi scontri memorabili negli ultimi anni. Basti pensare al periodo in cui guidavano – rispettivamente – la Lazio e la Roma. C’è un particolare, che fa notare Sky: l’attuale allenatore del Milan non è mai riuscito a battere “Spallettone”, che conta ben 8 vittorie contro il suo collega. Ci sono anche tre pareggi.

Spalletti, però, non è l’unica “bestia nera” di Pioli. Se è possibile, gli è andata ancora peggio con Allegri: 19 precedenti, nessuna vittoria e 14 sconfitte. Zero vittorie anche con Guidolin in 9 precedenti e con Ancelotti in 5 precedenti.

Massimiliano Allegri : 0 vittorie in 19 precedenti (5 pareggi e 14 sconfitte)

: 0 vittorie in 19 precedenti (5 pareggi e 14 sconfitte) Luciano Spalletti : 0 vittorie in 11 precedenti (3 pareggi e 8 sconfitte)

: 0 vittorie in 11 precedenti (3 pareggi e 8 sconfitte) Francesco Guidolin : 0 vittorie in 9 precedenti (6 pareggi e 3 sconfitte)

: 0 vittorie in 9 precedenti (6 pareggi e 3 sconfitte) Carlo Ancelotti: 0 vittorie in 5 precedenti (2 pareggi 3 sconfitte)