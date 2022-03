L’Argentina convoca i Primavera con doppia nazionalità per “strapparli” alle altre nazionali

Il ct Scaloni ha chiamato la bellezza di 44 giocatori: con Messi ci saranno anche dei 17enni, tra cui due fratelli delle giovanili dell’Inter

Nico Paz è del Real Madrid. Ha 17 anni, e finora ha giocato solo 17 minuti nel Real Madrid Castilla. Il ct dell’Argentina l’ha convocato in nazionale. E come lui ha chiamato anche Alejandro Garnacho del Manchester United e Luka Romero della Lazio. Tutti giovanissimi, tutti e tre con una cosa in comune la doppia nazionalità. L’Argentina in pratica ha inaugurato un nuovo stile di convocazione: quella “tattica”. Serve a strappare talenti alle altre nazionali, costringendoli a “scegliere” l’Albiceleste prima di rispondere alla eventuale chiamata dell’altra nazionale, questo caso la Spagna.

Lionel Scaloni ha diramato la pre-lista di 44 giocatori per le partite di qualificazione ai Mondiali in Qatar contro Venezuela ed Ecuador. Ci ha messo dentro tutte le superstar, da Messi a Di Maria e un bel po’ di giovani talenti. Dall’Italia sono stati convocati anche i fratelli Carboni, Franco e Valentin, che erano stati convocati dalle nazionali minori italiane, e giocano nella Primavera dell’Inter. Dalla Primavera in nazionale. Sono finora sette i giocatori under 18 passati per questa trafila: ci sono anche Tiago Geralnik del Villarreal e Matías Soulé della Juventus.

Ovviamente la cosa ha provocato un certo malumore in Spagna. Ma la Federazione è rimasta di ghiaccio: “Chi vuole giocare con la Spagna deve dimostrarlo”. Al momento la Federazione è in attesa della decisione di Abde, giocatore del Barcellona, ​​che deve scegliere tra le Furie Rosse e il Marocco.

La Fifa consente il cambio di nazionale a quelli che hanno giocato massimo tre volte per una selezione prima di compiere 21 anni, comprese le partite di qualificazione, ma non lo consente dopo aver partecipato alla fase finale di un Mondiale.