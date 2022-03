La Gazzetta: non serviva il Var per il rigore su Belotti, bastava una Polaroid

Un rigore da caso di scuola, che ogni arbitro si augura di incontrare, perché così facile da fischiare. Invece il Var non ci ha visto nulla di male

La Gazzetta – di proprietà di Cairo presidente del Torino – stavolta non fa sconti all’Inter e non si arrampica su nessuno specchio. Anzi. Il rigore è sacrosanto ed è incredibile non averlo fischiato in tempi di Var.

La beffa non è arrivata solo dal gol di Sanchez, ma soprattutto dal rigore negato da Guida nel finale del primo tempo. Un rigore da caso di scuola, che ogni arbitro si augura di incontrare, perché così facile da fischiare. Non serviva il Var, bastava una Polaroid. Il fallo di Ranocchia che sgambetta Belotti è stato visibile a occhio nudo. E invece, incredibilmente, il Var, dopo minuti di autopsia, non ci ha visto nulla di male.

La rubrica sulla moviola.

Nessun dubbio: il colpo di Ranocchia sul piede di Belotti era da calcio di rigore. Assodato questo, ecco le inevitabili domande. L’internazionale Massa (al Var) lo ha visto? Certo che lo ha visto. E perché non ha richiamato Guida all’”on field review”? Mistero ed errore.