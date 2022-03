La Fiorentina torna a vincere: 1-0 al Franchi contro il Bologna

L’espulsione di Bonifazi ha cambiato la gara. Gli uomini di Italiano portano a casa una vittoria fondamentale in chiave Champions

La Fiorentina torna a vincere dopo tre partite (due di campionato e una di Coppa Italia). La squadra di Italiano ha battuto il Bologna al Franchi per 1-0 (gol di Lucas Torreira al 70′). A dare una spinta al match è stata sicuramente l’espulsione Bonifaz: già ammonito, ha colpito Torreira in ripartenza e ha costretto l’arbitro ad estrarre il secondo giallo e dunque ad espellerlo. L’episodio ha inevitabilmente condizionato la gara del Bologna, che fino a quel momento si era reso pericoloso più di una volta. A partire da quel momento, la Fiorentina è cambiata: ha saputo sfruttare il momento e comportarsi da squadra. Il Bologna ha saputo soffrire, ha finito in crescendo, ma la Fiorentina ha saputo gestire il vantaggio e mantenerlo fino al fischio finale.

La Fiorentina aggancia la Lazio a un punto dal sesto posto, mentre il Bologna resta fermo all’11esimo. Una vittoria fondamentale per gli uomini di Italiano, in chiave Champions. Con il risultato del Franchi la Fiorentina mette pressione a chi sta davanti e che deve ancora giocare.