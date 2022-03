Il Tempo: Lazio sotto processo per una prova indecente. Sarri non aveva un piano B

E anche l’allenatore da questo punto di vista ha le sue responsabilità. Due su tutte: la scelta di partire con Hysaj (il calciatore meno in forma dell’intero reparto difensivo) e l’assenza di un piano B. Il fatto che la partita fosse stata preparata in un altro modo non può essere un alibi

È mancato il carattere in campo, ma anche fuori, i calciatori non si sono scusati con il proprio pubblico per la “prova indecente”