Eriksen, dalla Fifa nessun divieto di giocare i Mondiali

In una nota si legge: «Quando si tratta di competizioni FIFA, tutti i giocatori devono sottoporsi a uno screening cardiaco per assicurarsi che siano pienamente consapevoli di tutto ciò che potrebbe influire sulla loro salute».

Christian Eriksen riceverà il via libera dalla FIFA per giocare ai Mondiali del 2022 in Qatar secondo quanto riporta il quotidiano The Times, spiegando che l’organo di governo del calcio mondiale chiederà a tutti i giocatori selezionati per il torneo di sottoporsi a screening per identificare potenziali problemi cardiaci, ma non impedirà a Eriksen di scendere in campo.

Il calciatore, tornato a giocare dopo l’arresto cardiaco che lo ha colpito lo scorso giugno giocherà con il defibrillatore sottocutaneo, per prevenire qualsiasi problema.

I regolamenti della Coppa del Mondo FIFA prevedono che ogni paese debba confermare che tutti i giocatori sono stati sottoposti a valutazione medica, incluso uno screening cardiaco. Sottolineando che qualsiasi valutazione finle dovrà essere fatta da Eriksen e dalla federazione danese, la FIFA ha dichiarato: