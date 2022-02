Muamba: «Sono preoccupato per Eriksen, l’intensità, in Premier, è alta»

Anche lui, come l’ex Inter, ebbe un infarto in campo, nel 2012. Al Mirror: «Mi piacerebbe parlargli, scoprire cosa pensa. Ho contattato il suo agente, ma non ha mai risposto»

In una lettera pubblicata sul Mirror, Fabrice Muamba parla di Christian Eriksen, che ieri ha firmato un nuovo contratto con il Brentford a distanza di sette mesi dall’arresto cardiaco avuto durante gli Europei estivi. ANche a Muamba accadde: nel 2012, durante Bolton-Tottenham, ebbe un infarto in campo.

Muamba si dice felice del ritorno in campo di Eriksen, al quale augura ogni bene, ma esprime anche preoccupazione.

“Sono solo preoccupato per lui, niente di più. Se parli con i medici, ti dicono che la sua salute è al sicuro, ma in fondo ci sarà sempre una preoccupazione. Spero solo che per lui e la sua famiglia tutto funzioni”.

Continua:

“Mi piacerebbe sedermi e parlare con lui, avere una conversazione. È così coraggioso e mi piacerebbe solo parlare, scoprire cosa sta succedendo nella sua testa. Ho contattato il suo agente, ma non ha mai risposto. Sono sicuro che verrà il momento in cui potremo parlare, io ed Eriksen”.

Si addentra poi in un discorso più tecnico.

“Alcuni calciatori giocano con un Icd (Defibrillatore interno cardiaco) e possono farlo in sicurezza, pur con qualche difficoltà, ma vogliono continuare a giocare. Io sono stato ‘fuori’ più a lungo di Eriksen, quindi siamo diversi, ogni caso è diverso. Si parla di Daley Blind, di come è tornato e ha giocato in Olanda, ma non c’è la stessa intensità che in Premier League”.

E chiude:

“Io vado in palestra, cammino, faccio un paio di pesi e basta. Ma non ci sono possibilità che salga sul tapis roulant o che sia in super forma”.