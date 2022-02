Daniela Nizlova, ex fidanzata di Stanislav Lobotka, non ha avuto belle parole per l’esperienza vissuta a Napoli al fianco del centrocampista slovacco. Sul suo profilo Instagram ha raccontato che non è tutto oro quel che luccica e che soprattutto in periferia ci sono tantissimi problemi.

La gente non sa di cosa parla. Siamo stati in una normale casa in affitto. Non nel centro di Napoli ma fuori città. Mi dovevo preoccupare di infestazioni di funghi, riscaldamento non funzionante, oggetti personali mancanti, interruzioni di elettricità. Non è tutto oro quello che luccica. Il centro di Napoli è bello, bella in foto, ma i dintorni sono come l’Egitto … spazzatura, ratti, criminalità