Lautaro: «L’arrivo di mia figlia mi ha cambiato la vita, sono maturato dentro e fuori dal campo»

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato un’intervista a Inter Tv in cui parla del suo passato e della sua carriera in nerazzurro.

Da piccolo, giocava al Liniers, a Buenos Aires.

“Ho cominciato accompagnato da mio padre, che ha giocato lì. Ho tanti ricordi belli, l’emozione di un bambino che voleva imparare tanto e diventare un professionista. Avevo i capelli più lunghi, poi ho dovuto tagliarli per andare in piscina, ma mi piacevano. Ero già un attaccante, prima avevo fatto il difensore come mio padre. Dopo ho fatto l’attaccante esterno perché ero più veloce di oggi e mi piaceva fare gol. Mio padre mi voleva attaccante”.

Da piccolo aveva iniziato a giocare a basket.

Su Milito, che indica come un modello e che ha sostituito al Racing:

Sulla sua esultanza e sul soprannome il Toro:

Sulla vittoria in Coppa America:

“Emozioni uniche, la nazionale argentina non alzava una coppa da 28 anni. Era il sogno anche di Leo Messi che stava con la nazionale da tanto, nonché il nostro perché era un periodo difficile per tutti e volevamo dare gioia alla gente argentina per passare un po’ il momento brutto dovuto alla pandemia. Dopo tanti anni alzare la coppa al Maracanà, in Brasile, in una competizione che si doveva giocare in Argentina. Sembrava scritto. Un bel ricordo. Ci sono tanti attaccanti della Nazionale che sono passati e non sono riusciti a vincere. Sono molto contento di aver contribuito, per tutti noi e gli argentini. Era importante e lo abbiamo fatto con un grande calcio, con spirito di squadra e con Messi che è la nostra bandiera. Lui è il migliore al mondo, ha vinto sette Palloni d’Oro. Dice tutto. Credo che la Coppa America sia stata molto importante per vincere il premio. Gli faccio i complimenti, sette sono tanti”.