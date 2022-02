Il Torino ha rinnovato fino al 2024 il contratto di Bremer

In estate l’assalto delle big all’imponente marcatore brasiliano. I granata ci arrivano con una posizione più solida

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024».

Con questa nota, il Torino ha annunciato di aver rinnovato l’intesa con Gleison Bremer, uno dei difensori migliori della stagione. Implacabile marcatore, difensore perfino prolifico, Bremer è un obiettivo di mercato di diversi top club, in Italia e non solo. E probabilmente proprio in vista dell’assalto di questi club, previsto per l’estate, i granata hanno preferito tutelarsi con un contratto più lungo, al fine di monetizzare al massimo la cessione e realizzare una plusvalenza importante.

Il nuovo stipendio del brasiliano è pari a circa 1,8 milioni di euro netti più bonus.