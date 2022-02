Il Napoli celebra la lingua napoletana: tutte le grafiche di Cagliari-Napoli in napoletano

L’iniziativa social del club in occasione della Giornata internazionale della lingua madre, indetta dall’Unesco. C’è anche l’hashtag: #JammeGuagliù

Il Napoli celebra la Giornata internazionale della lingua madre, indetta dall’Unesco. E la lingua scelta è, chiaramente, il napoletano. Lo fa con una particolare iniziativa social, in virtù della quale tutte le grafiche di Cagliari-Napoli, match previsto alle 19:00 in Sardegna, saranno realizzate proprio in lingua napoletana.

L’annuncio del club su Instagram, con una storica frase di Troisi: «Io penso in napoletano, sogno in napoletano, mi riesce facilissimo». C’è anche l’hashtag, ovviamente: è #JammeGuagliù.

