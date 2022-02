Cassano: «Al Real io e Ronaldo ci rifiutavamo di pesarci, Capello diventava matto» (VIDEO)

A Bobo Tv: “Ronaldo ogni volta che si pesava il giorno dopo finiva su Marca. Io gli rispondevo ‘sono fuori rosa’, che mi peso a fare’?

“Arriva la mattina Capello. tutti quanto peso. mamma mia… La prima che beccava ero io. “Pesati”. E io: “Ma cosa vuoi da me? Io non mi devo pesare, sono fuori rosa che mi peso a fare? Iniziavo a discutere. Lui passava a Ronaldo. E lui: “No, io non mi peso”. Giustamente, perché Ronnie ogni volta che si pesava il giorno dopo finiva su Marca. Un giorno, due, tre. Allora lui dice “io non voglio pesarmi. Metti i numeri che vuoi”. Capello diventava matto. “Ti devi pesare!”… “non mi pesooo, non mi pesooo, non mi pesooo…”. Io mi divertivo come un pazzo”.