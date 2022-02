Bastoni: «Fantacalcio? Ho smesso di giocarci, il fegato mi stava scoppiando»

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn in cui parla anche del suo rapporto con il fantacalcio, pratica sempre più diffusa anche tra i calciatori.

Sul derby di sabato:

«Ho la fortuna di vivere ogni partita con tranquillità, cerco sempre di concentrarmi e pensare a quello che devo fare in campo: credo che sia questa la mia forza. Non sono agitato, so gestire bene le emozioni. Non ho riti, se non quello di baciare i parastinchi dove ci sono le immagini della mia compagna e dei miei fratelli. Il mio tatuatore, accanito milanista, mi continua a dire da un mese ‘complimenti per la vittoria nel derby’. Il primo che ho giocato è quello del 3-0, poi ne ho vissuti alcuni in panchina ed è sempre andata bene. Speriamo di ripeterci questo sabato con qualche tifoso in più allo stadio».