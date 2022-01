Zielinski è arrivato a Bologna in treno, a breve si unirà al gruppo squadra

Ha effettuato tampone e visite ed è partito stamattina da Afragola. Sarà a disposizione di Spalletti. Con lui e Fabian il Napoli recupera qualità e gol

Piotr Zielinski è partito stamattina dalla stazione Tav di Afragola ed è arrivato pochi minuti fa a Bologna, immortalato dai giornalisti presenti. Il centrocampista polacco si unirà – dopo il tampone e le visite di stamattina – al gruppo squadra e sarà a disposizione di Spalletti, che recupera un altro calciatore fondamentale ch’era risultato, per la seconda volta, positivo al Covid.

Queste sono cose belle. Piotr Zielinski, centrocampista molto forte e considerato del Napoli, è tornato negativo stamattina, poco fa. Ha preso un biglietto del treno per Bologna, e qui è alla stazione di Afragola, da solo. Dalla stazione va al campo, e gioca. pic.twitter.com/leT1XdLOTn — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) January 17, 2022

Non gioca da dieci giorni, ma in base a quanto riferito dal tecnico dei partenopei Piotr è in buone condizioni: è stato asintomatico e si è allenato in casa. Non è dunque escluso che possa addirittura partire dal primo minuto. D’altronde il Napoli ha disperato bisogno delle sterzate e delle frustrate dal limite dell’area di Zielinski. Specie in un momento in cui i calciatori a disposizione non hanno potuto tirare il fiato e hanno fatto tanti minuti anche nel nefasto pomeriggio di Coppa Italia.

Spalletti, dunque, sorride: il recupero di Fabian e Zielinski può restituire maggiore qualità alla manovra dei partenopei, ma anche diversi gol. I due centrocampisti nella prima parte di stagione hanno messo assieme, in due, 10 gol e 7 assist.