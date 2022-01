Vulesse sapé cosa ha mai detto Mario Rui a Ghoulam per calciare la punizione

tanchi morti dopo la sciagura in Coppa Italia, siamo andati a vincere in trasferta recuperando un po’ di uomini e di idee.

😁 Cantami o Karma l’ira funesta del ritrovato Hirving, che infinite pernacchie addusse ai calamai di chi vede il pallone ed emette sentenze.

🙏 La lanterna di Goethe ciondola nel centrocampo con una rara lucciola senza la quale la via resta a lungo buia. Piotr è sceso stamattina da casa, si è messo nel treno da solo ed è entrato titolare. Pietro il Grande. (Menomale che non ha pigliato ‘ a Vesuviana)

🧐 Lobotka è ufficialmente quella ragazza che a scuola non ti filavi manco di striscio e te la ritrovi ad una festa di amici in comune e ti vergogni di dire agli amici che le hai dato ripetuti pali perché non ti crederebbero.

😜 Nel giorno più triste dell’anno Meret ottiene un cleansheet dopo svariate giornate da ulcere nervose. BlueMonday a chi?

Ah, so cose milanesi queste ….Gyas(a)i

🙏 Victor che entra mascherato accolto da un sorriso enorme di Ciruzzo nostro. Entra con non so quante viti sul volto ma lotta, stacca, vuole segnare. Assomigliamo alla fame di questo ragazzo e divoreremo il mondo.

😆 Vulesse proprio sapé cosa abbia mai detto Mario Rui a Ghoulam per calciare la punizione A) So mancino, e tengo la fascia di capitano, ti dice niente sta cosa? B) Lascia stare t’avisse fa male n’ata vota? C) Più Curva prendo prima fischia la fine…

😎 Stanchi morti dopo la sciagura in Coppa Italia, siamo andati a vincere in trasferta recuperando un po’ di uomini e di idee. Se Amazon bussa alla porta deve sapere che stasera abbiamo recuperato due punti sull’Inter, tre sul Milan e allungato sul quinto posto … Ah non cominciamo con la settimana del Derby, il Pianura non gioca in Serie A….

Forza Napoli

Sempre e Comunque