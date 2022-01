«Terry si è portato quattro cani parlanti giapponesi. I pinguini hanno freddo? Dove va l’acqua della vasca?»

Goal Italia propone l’incredibile quanto surreale intervista a Mark Molesley, allenatore dell’Aldershot Town, squadra di National League inglese. Intervistato alla vigilia della gara di FA Trophy contro il Bromley, gli è stato chiesto quali sono i suoi pensieri in vista della partita. E lui ha risposto citando pinguini, quesiti esistenziali e cani parlanti giapponesi. Uno spettacolo, senza dubbio.

«Se un albero cade e non c’è nessuno lì a sentirlo cadere, fa rumore? Un pinguino può avere freddo? In quale direzione fluisce l’acqua della tua vasca quando levi il tappo, in senso orario o antiorario? Sono queste le domande che ci verranno fatte e alle quali noi dobbiamo dare delle risposte. Ecco, siamo sempre alla ricerca di soluzioni. A volte ci tocca risolvere l’equazione. Però Sam aveva un bel taglio di capelli e ora gli stanno crescendo. Coops è qui e lavora in silenzio. Robbie è laggiù ed è la prima volta che fa silenzio oggi. Terry si è portato una valigetta e dentro ci sono quattro cani parlanti giapponesi. Questo è il materiale con cui lavoriamo e continueremo a lavorare duramente».