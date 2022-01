Tavecchio: «Sono contento del ritorno di Balotelli in Nazionale»

L’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss sull’addio di Insigne al Napoli per il Toronto e sul possibile ritorno di Mario Balotelli in Nazionale. L’offerta fatta al capitano del Napoli, ha detto, era irrinunciabile. Queste le sue parole:

“All’inizio ho storto il naso quando ho saputo che Insigne aveva firmato con il Toronto, poi quando ho visto quanto lo pagano… Non si può rifiutare un’offerta del genere, ci sistemi generazioni e generazioni. Balotelli in Nazionale? A me piaceva, poi i fatti hanno dimostrato altre cose. Come giocatore ha pochi rivali nel suo ruolo, sono contento che torni in azzurro”.