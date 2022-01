Spalletti torna negativo al Covid e sarà in panchina per Napoli-Sampdoria

Dopo Osimhen anche il tecnico toscano ha superato il virus. Oggi si gioca alle 16.30 a Fuorigrotta

Anche Spalletti, dopo Osimhen, torna negativo al Covid 19. Come comunica il Calcio Napoli, il tecnico toscano ha superato il virus e oggi pomeriggio – calcio d’inizio alle 16.30 – sarà in panchina per Napoli-Sampdoria. Ha saltato Juventus-Napoli finita 1-1.