Sky: Piatek torna in Italia, è fatta con la Fiorentina

Il “pistolero” arriva in prestito. Ha preferito la Viola al Genoa. L’operazione non è collegata, almeno a gennaio, a un addio di Vlahovic

L’esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha annunciato su Twitter il ritorno in Italia, alla Fiorentina, di Krzysztof Piatek, attualmente all’Hertha Berlino dopo le esperienze (positive) al Genoa e al Milan. L’attaccante polacco non ha lasciato il segno in Germania.

#Piatek alla @acffiorentina, scelto il progetto viola nonostante il pressing del @GenoaCFC: tutti i dettagli alle 23 a #calciomercato su @SkySport ⌛️ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 5, 2022

Piatek arriva in prestito, ma la Fiorentina – preferita al Genoa – potrà riscattarlo. L’operazione non è collegata, almeno a gennaio, a un addio di Vlahovic.