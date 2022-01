Sky: L’Atalanta non è partita per Roma, è a rischio la partita con la Lazio di domani sera

L’ultimo giro di tamponi effettuato dalla squadra di Gasperini avrebbe evidenziato diverse positività. La partenza è stata posticipata in attesa di nuovi test

Il pullman dell’Atalanta – previsto alle 17:30 a Zingonia – non è partito oggi alla volta di Roma e si può dunque ritenere che il match di domani sera, all’Olimpico contro la Lazio, sia a rischio. Lo riferisce Sky. Il motivo risiede nell’ultimo giro di tamponi fatto dagli uomini di Gasperini, che avrebbe evidenziato diverse positività al Covid. Non è chiaro se il numero dei calciatori sia superiore a 9, si capirà domattina in seguito all’ulteriore ciclo di test a cui l’Atalanta si sottoporrà in serata. Nei bergamaschi c’erano state assenze dell’ultimo minuto anche domenica scorsa, quando la squadra di Gasp ha affrontato l’Inter.

All’esito dei test di domani, l’Atalanta capirà se potrà o meno raggiungere la Capitale. Per ora, la partenza – secondo quanto filtra dal club – è solo posticipata.