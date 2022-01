Serie A, è Simone Inzaghi l’allenatore del mese di dicembre

Lo comunica la Lega sui canali social ufficiali. Per l’Inter a dicembre cinque vittorie su cinque con quindici gol fatti e zero subiti

⚫🔵 la 𝒍𝒖𝒄𝒆 dell’@inter 💡#Inzaghi è il Coach of the Month di dicembre della #SerieATIM💎! 🏆#WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) January 5, 2022

È l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi il «Coach of the Month» di dicembre della Serie A Tim. Lo annuncia la Lega Serie A sui suoi canali social ufficiali. Le partite giocate a dicembre, in effetti, l’Inter le ha vinte tutte e cinque. Con uno score a tratti impressionante: 15 gol fatti e 0 subiti. Una marcia importante che ha portato i nerazzurri dal terzo al primo posto in classifica.