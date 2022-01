Roma, c’è un altro positivo ma Zaniolo è già recuperato

Nel difficile post Juventus c’è una buona notizia per Mourinho: Nicolò è tornato a disposizione, col Cagliari ci sarà. Negativo anche Fuzato

Nella Capitale hanno passato certamente settimane migliori. Non deve essere facile, per Mourinho, gestire il post Juventus. Specie se continua a dilagare l’epidemia: la Roma ha comunicato sui social che è emerso un nuovo caso di Covid tra i calciatori. Non ne è stata resa nota l’identità.

Per fortuna, però, per i giallorossi è arrivata anche una buona notizia: Zaniolo, che aveva saltato la partita con la Juventus (secondo diverse fonti d’informazione era lui il calciatore positivo al Covid comunicato dalla società la sera prima della partita), è tornato in tempi record a disposizione dell’allenatore portoghese. E dunque dovrebbe essere regolarmente in campo nella delicata sfida al Cagliari del weekend.

Anche il secondo portiere, Fuzato, è di nuovo negativo al Covid. E dunque abile e arruolabile.