Pioli: «Theo ha tutto per essere uno dei migliori terzini al mondo, non deve accontentarsi»

A Dazn: “Mi aspetto questo tipo di prestazioni dalla mia squadra, conosco l’atteggiamento dei miei giocatori. È diventata una partita semplice per merito nostro”

Il Milan ha battuto il Venezia 3-0. Ai microfoni di Dazn, dopo il match, l’allenatore rossonero, Stefano Pioli.

“Mi aspetto questo tipo di prestazioni dalla mia squadra, conosco l’atteggiamento dei miei giocatori. Non era facile o scontato, ma hanno dimostrato grande maturità e attenzione. È diventata una partita semplice per merito nostro”.

“Theo? Credo che debba avere un obiettivo bello chiaro. Ha tutto per essere uno dei migliori terzini al mondo, quando hai queste possibilità non ti devi accontentare. E sta lavorando con grande attenzione e determinazione. Dà un apporto veramente importante in tutte le squadre. Gli ho detto che è già un buonissimo giocatore, ma sarebbe un peccato se si accontentasse. Gli ho detto che può diventare un top”.

“Per Leao non vogliono essere ripetitivo ma valgono gli stessi concetti espressi per Theo. Deve lavorare per diventare un calciatore di livello mondiale. È più lucido, fa la giocata più giusta nella situazione adatta, è nelle partita. Prima nelle palle inattive ci dava centimetri, ora invece ha grande senso di responsabilità. Fa parte della crescita, lunga, però sta crescendo tanto e deve continuare ad essere molto ambizioso: ci vuole tanto tempo, lavoro e sacrificio per ottenere i risultati migliori possibili”.

“Oggi il rigorista era Theo, era giusto che tirasse lui. Theo li sa calciare, ha calciato anche un bel rigore. Ha calciato bene, preciso, forte. Bene avere più possibilità per essere sempre più efficaci”.

Sulla sua 400esima panchina in Serie A:

“Non lo sapevo, sono tante… Ma si vede, quante rughe che ho. È una soddisfazione averle raggiunte con questo club, che mi da tanto supporto, è l’ambiente ideale. La prima in Serie A? Torino-Parma 1-1 nel 2006, tanti anni fa”.