Per iniziare a far abituare Insigne, il Napoli è sceso in campo con la maglia del Toronto

Il mio Juve-Napoli 1-1

Vivi complimenti alla FC Juventus che ieri sera è riuscita a non perdere, nonostante le 7 assenze nella partita di andata.

Il Napoli invece è stato fortunato. Dopo 95 minuti in cui Ospina è stato impegnato mezza volta ed è stato superato solo da un tiro deviato, avrebbe sicuramente perso se l’arbitro avesse concesso quel corner al 96’.

I complimenti ai bianconeri vanno estesi anche per l’ottima classifica. Non deve essere facile stare a ridosso delle prime con gente come Rabiot e Bernardeschi in campo e Allegri in panchina. E con Orsato a fine carriera con appena due presenze.

Non farò la solita battuta che la Juve sembrava l’Ascoli e che Chiesa, Cuadrado, Morata e Dybala batterebbero persino i cinesi dalla piattaforma alle Olimpiadi.

E non dirò nemmeno che a me, senza offesa, mi hanno ricordato la banda da parata, mentre il Minao ha rivissuto i tempi della fanfara.

Dirò invece che oltre alla fortuna, il Napoli è stato anche presuntuoso. Mezza squadra col covid, una parte in Africa, un’altra sciroccata da contrastanti comunicati delle varie Asl che sembravano scritti da Lukaku e l’ultima parte disorientata dalla presenza di Ghoulam in campo NON possono rappresentare alibi credibili che hanno impedito una vittoria che poteva essere raggiunta anche con 6 uomini (compresi Ghoulam e Morata).

Capitolo Insigne: Per solidarietà e per iniziare a farlo abituare, il Napoli ha deciso di scendere in campo con la maglia del Toronto.

Ieri ha giocato una delle sue migliori dell’anno. Se avesse reagito d’istinto sul tuffetto di Cuadrado, mi sarebbe scesa anche la lacrima.

Non l’ho mai amato e non mi esprimerò sulla sua scelta, dico solo che fino a giugno non merita fischi, insulti o altre cattiverie che già sto sentendo.

Chi merita applausi è sicuramente Ghoulam. Pensavamo che fosse in grado di stare eretto al massimo fino alla prima protesta di Chiesa. E invece ha retto, e bene, fino all’ultimo accerchiamento dell’arbitro oltre il fischio finale.

Nonostante la mancata vittoria, gli applausi vanno distribuiti in realtà a tutti gli ultimi highlander che ieri sono riusciti a resistere e a chi li ha allenati e disposti in campo.

Al positivo Spalletti e al sorridentissimo Domenichini. Che ieri il Minao ha soprannominato Gandalf il grigio.

E in particolare a Lobotka, vero cervello della squadra e JJ che ritenevo un Fazio più arrugginito.

Quando è entrato De Sciglio ho pensato che avremmo potuto fare il colpaccio.

Quando è entrato Kaen ho pensato a Ronaldo.

E quando ho visto De Ligt lisciare quella palla toccata dal portiere, ho pensato agli 85 milioni e ho pensato che vinceranno sicuramente la Champions.

Il momento più bello della partita: quando Allegri ha urlato di non restituire il pallone dopo un fallo laterale volontario.

Ambra, sempre sia lodata.

Non ho capito se il tocco su Di Lorenzo in area poteva essere rigore. In una partita normale forse sì.

Non ho capito quando sento dire: la Juve si affida ai singoli. Ma chi sarebbero questi singoli?

Non ho capito inoltre chi doveva rappresentare il Napoli a Dazn se per la Juve c’era Ferrara.

Si riparte, lo show deve continuare e se dovessero ritornare giorni bui, ricordiamoci sempre che il Napoli ha acquistato Tuanzebe, che non conosco, ma che poteva esserci Fazio.

La prossima volta, per una partita più equilibrata, giochiamo coi pulcini. Che non fanno nemmeno la terza dose.