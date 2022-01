Osimhen, il tweet della Uefa: «Bello rivederlo in azione»

Dalla pagina ufficiale dell’Europa League. Il Napoli affronterà il Barça il 17 febbraio. Per quella partita Osimhen spera di recuperare la massima brillantezza atletica

Great to see @victorosimhen9 back in action for Napoli on Monday night 💪#UEL pic.twitter.com/Aw3s4PY0cy — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 18, 2022

«Bello rivedere Osimhen in azione per il Napoli nel Monday night della Serie A»: lo twitta la Uefa dal profilo ufficiale dell’Europa League. Tanti gli attestati di stima al nigeriano, che non giocava da ben cinquantasette giorni. E che ora, a proposito di Europa League, punta a ritrovare la migliore brillantezza atletica per la prima sfida al Barcellona, prevista il 17 febbraio. Si tratta degli spareggi che determineranno l’accesso agli ottavi di finale della competizione.