Napoli-Juve, formazioni / Zielinski, Lobotka e Rrahmani giocano. Mertens con Insigne in attacco

Le scelte del Napoli per il match serale allo Stadium. Il club ha deciso di tirare dritto nonostante le indicazioni dell’Asl Napoli 2. Ghoulam titolare

Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo stasera contro la Juventus, allo Stadium. Il club ha preso la sua decisione: Rrahmani, Zielinski e Lobotka, i tre giocatori azzurri fermati dall’Asl Napoli 2 ieri sera, all’arrivo a Torino, saranno regolarmente in campo. Nonostante siano stati messi in quarantena dall’autorità sanitaria. Il Napoli ritiene di essere nel giusto nell’interpretazione della normativa e del periodo in cui va in vigore. I tre giocheranno.

Per quanto riguarda le altre scelte, in difesa sarà titolare Ghoulam, per la prima volta in stagione, accanto a Di Lorenzo, e Juan Jesus. Mentre in attacco sarà Mertens a condurre i giochi, accanto ad Insigne.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Zielinski, Insigne, Mertens.

Juventus: Szczesny, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Rugani, McKennie, Rabiot, Locatelli, Morata, Bernardeschi, Chiesa. All. Allegri