CorMez: il Napoli ha deciso di schierare regolarmente in campo Lobotka, Rrahmani e Zielinski

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli ha deciso di schierare regolarmente in campo Zielinski, Lobotka e Rrahmani, anche se messi in quarantena dall’Asl Napoli 2 ieri, all’arrivo della squadra a Torino. Il club sostiene che la norma secondo la quale negli spogliatoi occorra il Super Green Pass, del 30 dicembre, entri in vigore il 10 gennaio, dunque la squadra sarà in campo al completo.

“E in squadra ci saranno anche i tre calciatori, Zielinski, Rrhamani e Lobotka, che ieri sera erano stati messi in quarantena da una delle Asl di Napoli, perché sprovvisti di dose booster del vaccino. Per il club di De Laurentiis, infatti, il regolamento entrato il vigore il 30 dicembre e che prevede il Super Green pass anche negli spogliatoi va in vigore dal 10 di gennaio. Dunque, al di là della conferma o meno della positività dell’ultimo calciatore di cui si è in attesa dell’esito del test, la squadra guidata da Dominichini scenderà regolarmente in campo”.

Restano ancora in sospeso, infatti, alcuni tamponi, come dichiarato stamattina dal club.