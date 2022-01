Napoli, il report dell’allenamento: Insigne ha svolto parte del lavoro in gruppo

Lorenzo Insigne ha svolto parte del lavoro in gruppo. Questa la notizia che risulta del report dell’allenamento pubblicato dal Napoli. Il capitano, a questo punto, potrebbe anche tornare in campo domenica contro la Salernitana, nell’ultima partita prima della sosta. Bisognerà capire se Spalletti lo vorrà rischiare.

Nessuna novità, invece, per Ospina: il portiere colombiano, sostituito all’intervallo di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia giovedì scorso, ha continuato a svolgere lavoro personalizzato.

Il report:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello.

Successivamente partita a tema a campo ridotto e seduta tattica.

Insigne ha svolto parte del lavoro personalizzato in campo e parte in gruppo.

Lavoro personalizzato in campo per Ospina.