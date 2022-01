Marelli: «Il rigore su Elmas non c’è. Il secondo sì, il braccio aumenta volume del corpo»

L’ex arbitro ed esperto di Dazn ha analizzato la moviola della sfida, dando in parte ragione a Walter Sabatini

Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini, sul finale della sfida contro il Napoli, ha espresso i suoi dubbi sui rigori concessi agli azzurri, ed è d’accordo con lui Luca Marelli, ex arbitro, ed esperto di Dazn che analizzando la moviola della sfida ha commentato

«Sul rigore reclamato da Mertens non c’è nulla, solo una piccola trattenuta ma quello non è rigore»

Sul penalty di Elmas?

«Non c’è nessun contatto basso, ma solo un piccolo contatto alto e non capisco perché queste azioni non vengano riviste al Var. Veseli qui viene ammonito e poi espulso sul rigore di Insigne. Il fatto che il pallone tocchi prima il fianco e poi il braccio non vuol dire nulla, perché il braccio é alto ed aumenta il volume del corpo».