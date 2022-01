Mamma Brignone: «Sofia Goggia non sa andare piano. È disposta a tutto pur di vincere»

Un tempo era Ninna Quario (all’anagrafe Maria Rosa), slalomista azzurra, vincitrice di quattro gare in Coppa del Mondo a cavallo tra anni Settanta e Ottanta. Oggi è la madre di Federica Brignone e giornalista de Il Giornale. Scrive di sci. Da sempre si mormora che abbia avuto un ruolo nelle tensioni tra la figlia e Sofia Goggia. Vai a capire. Oggi su Il Giornale scrive un pezzo che a noi sembra realmente sentito su Sofia Goggia all’indomani della caduta che rischia di comprometterne la partecipazione alle Olimpiadi di Pechino.

Sofia ci vuole, ci deve provare. Ne ha passate di tutti i colori ormai, sa bene cosa deve fare per tornare in pista. Il suo problema, la sua debolezza che in realtà è anche la sua forza, è che lei non sa andare piano, se vince e stravince è perché in pista va sempre oltre i limiti prendendosi rischi pazzeschi, in gara ma anche in allenamento. La sua sciata rende se è spinta al massimo, quando Sofia scende con stile non va veloce, non vince. Ma a lei interessa solo quello. È disposta a tutto per riuscire a farlo.