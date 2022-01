Locatelli: «C’è rammarico, volevamo vincere»

Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli.

«C’è rammarico, volevamo vincere. Abbiamo fatto una buona partita per intensità, peccato perché siamo passati in svantaggio ed in casa volevamo vincere. Abbiamo messo intensità in campo nella ripresa, dobbiamo farlo per novanta minuti»