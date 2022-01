L’avvocato della Salernitana: «La gara con il Napoli è a forte rischio»

«C’era già un focolaio settimana scorsa, l’avevamo segnalato all’ASL settimana scorsa. Oggi ci sarà la riunione tra i segretari sul nuovo protocollo e vedremo come andrà a finire. La gara con la Lazio una pantomima: avevamo chiesto il rinvio. Per Udinese-Salernitana era prevedibile che il Giudice Sportivo assegnasse il 3-0 a tavolino. C’era il precedente di Juve-Napoli, in applicazione dell’episodio pregresso c’è stata coerenza. Bisogna riconoscere ai giudici una loro posizione. L’importante è che poi verrà ribaltato l’errore. Era abbastanza prevedibile, come è abbastanza prevedibile che sarà ribaltato»