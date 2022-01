L’agente di Di Lorenzo: «Ha la tranquillità del campione. Spalletti trasmette serenità»

Mario Giuffredi, agente del difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ieri Di Lorenzo è stato uno dei migliori in campo, nella squadra di Spalletti contro la Juventus.

“Di Lorenzo mangia la serenità del campione perché ha una tranquillità che non è da tutti e continua a fargli fare ciò che sta facendo. Il rapporto dei miei giocatori con Spalletti è ottimo perché lui trasmette serenità. Sta facendo un grande lavoro considerando gli infortuni e le assenze per Covid e Coppa d’Africa. Con un po’ di fortuna avrebbe avuto 3-4 punti in più considerando la stagione del Napoli ottima. Finora è buona e il discorso scudetto non è chiuso perché l’Inter deve ancora giocare a Napoli. Peggio di quanto è accaduto fino ad oggi non si può, quindi la situazione può solo migliorare”.