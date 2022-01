Ladri a casa di Gianni Rivera: scatenano un incendio e vengono arrestati mentre fuggono con la refurtiva

Sul Messaggero il racconto del furto nella casa di Gianni Rivera, venerdì notte. I ladri sono due albanesi, arrestati all’alba di sabato. Sono entrati nella cantina dell’ex bomber e hanno scassinato l’armadio blindato dove sono custoditi tutti i suoi cimeli con la fiamma ossidrica, ma hanno scatenato un incendio. Sono stati fermati per caso dalla polizia proprio mentre i vigili del fuoco intervenivano a spegnere l’incendio.

“Quando la polizia li ha fermati avevano solo un “Trofeo Golden crown”, una targa “Milan club Gianni Rivera”, la maglia originale numero 11 di Ibrahimovic e una targa della Lega nazionale dilettanti regalata all’ex bomber. Oltre a 6.345 euro in contanti. Un complice è riuscito a fuggire, ma i due, classe ‘88 e ‘92, alla fine, sono stati processati per direttissima la stessa mattina. Hanno continuato a negare”.

Il giudice li ha fatti tornare a casa con l’obbligo di firma, il divieto di allontanarsi da Roma e di uscire da casa

dalle 20 alle 8 del mattino. Torneranno in aula a febbraio.

I fatti si sono svolti all’incirca alle 3 del mattino di sabato. Gli agenti hanno visto i due albanesi fermi vicino ad una Fiat Panda, racconta il quotidiano, li hanno fermati per un controllo.

“Un controllo banale, durante il quale uno dei due, però, ha tirato fuori dal giubbotto la maglia di Ibrahimovic, sostenendo di averla trovata per terra. E così, visto che entrambi avevano precedenti, i poliziotti hanno perquisito l’auto, trovando i soldi e gli altri oggetti. Proprio mentre era in corso il controllo, dalla sala operativa arrivava la notizia dell’incendio, a pochi metri, nel magazzino, provocato dalla fiamma ossidrica utilizzata per scassinare un armadio blindato”.