La Roma domina a Empoli: 4-2 dopo essere stata 4-0. Primo tempo show

Doppietta di Abraham che è già in doppia cifra. Ottimo Oliveira, in rete anche Zaniolo. Nella ripresa, hanno allentato senza mai soffrire

La Roma domina a Empoli e vince per 4-2. Partita che la squadra di Mourinho ha condotto anche per 4-0. Match che non ha avuto storia per tutto il primo tempo e che in realtà non si è riaperto nemmeno la ripresa dopo i due gol dei toscani che sono stati più che altro casuali. Mourinho ancora una volta ha potuto contare sui nuovi acquisti Maitland-Niles e soprattutto Oliveira. Il portoghese si sta dimostrando un acquisto particolarmente indovinato. Ha segnato il gol del 3-0 dopo la doppietta di Abraham che è già arrivato in doppia cifra in Serie A (dieci reti, peraltro senza rigori) e diciassette in stagione. La quarta rete è stata di Zaniolo. Il primo tempo è stato uno show dei giallorossi. Nella ripresa, gol di Pinamonti e Bajrami con deviazione di Mancini.

La Roma è sesta in classifica con 38 punti, a tre dalla Juve che gioca stasera in casa del Milan.