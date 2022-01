Juventus, Chiesa ha la febbre, slitta l’operazione al crociato

Il calciatore bianconero è risultato negativo al tampone, ma dovrà aspettare qualche giorno prima di partire per l’Austria

L’operazione al crociato di Federico Chiesa, prevista per domani a Innsbruck, slitta di qualche giorno. Il calciatore bianconero, infortunatosi durante il match contro la Roma del 16 gennaio scorso, infatti, ha qualche linea di febbre. Risultato negativo al tampone, non potrà comunque recarsi in Austria per farsi operare dal professor Christian Fink. L’operazione è destinata ad essere rimandata, almeno per il momento.

Chiesa ha una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.