Inter, il metodo De Vrij: paga una società olandese per analizzare le sue partite e correggere gli errori

La Gazzetta dello Sport racconta un dettaglio relativo al difensore dell’Inter Stefan De Vrij: paga una società olandese per studiare le gare in nerazzurro e correggere i suoi errori. Di tasca sua.

“Paga privatamente una società olandese per analizzare le sue partite e i suoi movimenti, per capire dove ha sbagliato e dove non dovrà sbagliare più”.

L’analista personalizzato assunto dal 2017 si chiama Loran Vrielink, è un insegnante di ginnastica, allenatore, e fondatore della start up Tactalyse, con cui impartisce “lezioni private” di tattica ai calciatori.

De Vrij e Loran si parlano su FaceTime un’ora a settimana, analizzano video, posizioni, movimenti. Una pratica di cui è a conoscenza il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, che apprezza.

Non solo Facetime.

“Stefan è un uomo appassionato e conscio di avere dei limiti. Così ha scelto anche di esplorare la Programmazione Neuro-Linguistica, la PNL, disciplina alla base dell’attività di molti coach specializzati nel supporto agli atleti. Gli è servita per ritrovare un equilibrio ben oltre l’attaccante di turno: il suo vecchio problema, ammesso senza paura, era non riuscire a dire di no agli altri, essere forse un po’ troppo disponibile, il che non è un bene per chi deve sbarrare la via ai nemici”.