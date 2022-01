Insigne, Meret e Di Lorenzo sono rientrati da Coverciano: oggi allenamento agli ordini di Spalletti

Il report dell’allenamento racconta anche della partitella in famiglia con tanto di marcatori: tripletta di Politano, in gol anche Elmas e Mertens

Insigne, Meret e Di Lorenzo sono rientrati dallo stage che la Nazionale italiana ha tenuto a Coverciano e si sono riaggregati al gruppo a disposizione di Spalletti. È quanto si apprende dal consueto report dell’allenamento del Napoli. Report che questa volta presenta una novità: ai tifosi viene raccontato della partitella in famiglia, con tanto di marcatori. In grande spolvero Politano, che ha realizzato una tripletta. In gol anche Petagna, che ha determinato la vittoria dei “blu” contro i “gialli”. Per i gialli sono andati in gol Elmas, Mertens e Demme.

Al termine della seduta di oggi, l’allenatore ha concesso due giorni di riposo alla squadra: la ripresa degli allenamenti è fissata per martedì.