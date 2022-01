Il Toro vince ancora: 2-1 alla Samp a Marassi, crisi nera per i blucerchiati

La Sampdoria è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in Serie A, 13. E ora si trova imbrigliata nella lotta salvezza

Nell’anticipo delle 15:00 tra Sampdoria e Torino i granata di Juric hanno battuto 2 a 1 i ragazzi di D’Aversa. Per la seconda volta in questa stagione, il Toro ha vinto fuori casa, dove aveva avuto più di qualche problema. Crisi nera per la Samp, alla terza sconfitta consecutiva dopo quella del Maradona qualche giorno fa contro il Napoli e quella contro il Cagliari di Mazzarri. I blucerchiati rischiano di trovarsi imbrigliati nella lotta salvezza.

La Samp era passata in vantaggio con un gol di Ciccio Caputo, ma è stata ancora una volta rimontata, stavolta dal Toro. Quella di d’Aversa è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in Serie A, 13. Continua a crescere invece il Torino di Juric che sale al nono posto in classifica, a un punto dalla Lazio. In gol Singo, sempre più in palla, e poi Praet, che ha chiuso la partita nel secondo tempo.