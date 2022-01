Il match col Norwich viene rinviato e tre giocatori del Leicester vanno al Mondiale di freccette, una “bomba Covid”

Nel giorno di Leicester-Norwich rinviata, James Maddison, Harvey Barnes e Hamza Choudhury sono stati ritratti tra i 3000 spettatori dell’evento, senza mascherina

Ieri avrebbe dovuto giocarsi Leicester-Norwich, ma la partita di Premier League è stata rinviata per l’alto numero di casi Covid nel Norwich. La Premier è alle prese con un’escalation esorbitante di contagi. Eppure, proprio il giorno in cui avrebbero dovuto scendere in campo, nonostante il pericolo di contagio, i giocatori del Leicester sono stati visti al mondiale di freccette, il World Darts Championship. Lo racconta il Daily Mail. James Maddison, Harvey Barnes e Hamza Choudhury sono stati ritratti mentre erano tra i 3000 spettatori delle partite di un evento must nel Regno Unito, senza mascherina. Un pericolo non da poco, anche perché l’evento viene descritto come una vera e propria bomba Covid.