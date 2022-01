Il Giornale su Milan-Juve: la grande bruttezza, per fortuna allo stadio c’erano solo 5mila spettatori

Su Il Giornale Franco Ordine commenta la triste partita di ieri sera tra Milan e Juventus.

Per fortuna che allo stadio erano stati ammessi solo 5mila spettatori, continua.

“A questo punto forse non è da considerare una cattiveria la scelta di restringere ai 5 mila gli spettatori. Avrebbero speso una fortuna per assistere a questa sfida che ha il merito di consegnare virtualmente all’Inter un altro vantaggio e al Napoli di raggiungere il secondo posto in compagnia appunto del Milan”.