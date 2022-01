I compensi del Cda del Napoli più alti di Juve e Inter

Secondo Calcio e Finanza la Roma guida la classifica per la stagione 2020/21, seguita dal Milan e dal Napoli

Calcio e Finanza ha analizzato i dati delle varie società di Serie A per capire quali siano i dirigenti più pagati Serie A. A sorpresa è emerso che in vetta c’è il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti.

Gli amministratori delegati

Per quanto riguarda i compensi dei Cda dei 6 maggiori club (Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma) invece nell’anno2020/21 si è registrato un aumento del 16,6% rispetto ai 10,9 milioni del 2019/20.

In questa classifica il Napoli è terzo, alle spalle di Roma con 3,5 milioni (+31%) e Milan. I compensi per il Cda per l’anno 2020/21 sono stati pari a 2.208 migliaia di euro. I compensi sono tornati a crescere dopo un da 5 milioni di euro nel 2018/19. Compensi che rimangono “in famiglia”, considerando che la maggior parte degli amministratori della società appartiene alla famiglia del patron Aurelio De Laurentiis. Solo a seguire vengono Inter e Juve e in coda la Lazio